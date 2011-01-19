Необходимо наполнить каталог детских товаров (фото+ краткое описание). Позиций будет приблизительно 5000. Указывайте пожалуйста сроки и цены. Спасибо!
Наполнение сайта новостями
Есть старый сайт и новый.
На новый сайт под управлением WordPress необходимо перенести новости со старого сайта.
Как на русскую версию сайта, так и на английскую.
Новостей на русском около 300-400, на английском поменьше.
Каждая новость содержит заголовок, содержание, картинку и дату публикации.
При добавлении новостей на новый сайт необходимо указывать дату публикации, соответствующую новости на старом сайте,
чтобы все новости шли в правильном порядке.
Желательно, исполнитель из Москвы с перспективой дальнейшего сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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