Наполнение сайта новостями

Есть старый сайт и новый.

На новый сайт под управлением WordPress необходимо перенести новости со старого сайта.

Как на русскую версию сайта, так и на английскую.

Новостей на русском около 300-400, на английском поменьше.

Каждая новость содержит заголовок, содержание, картинку и дату публикации.

При добавлении новостей на новый сайт необходимо указывать дату публикации, соответствующую новости на старом сайте,

чтобы все новости шли в правильном порядке.

Желательно, исполнитель из Москвы с перспективой дальнейшего сотрудничества.