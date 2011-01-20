Наполнение интернет-магазина описанием и фото

Здравствуйте.

Разыскивается группа контентщиков для наполнение интернет-магазина описанием и фотографиями.

1. Поиск и подбор исправных описаний.

2. Подбор фото и обработка изображений (все переводятся в png) – каждая позиция имеет 2 фото (превью – не шире 200 px и большое фото более 800 px)

3. Наполнение описаний (в формате html – нужна правильная вёрстка – если в описании выделяются какие-то рубрики, то они выделяются правильным кодом, если есть какие-то спец.символы такие как сопротивление, градусы и т.п. – в описании они должны присутствовать в виде соответствующего им кода)

4. Работы осуществляются в едином файле выгрузки (xls) – в нем заполняются соответствующие графы – описание, фото, превью (+ возможно "с этим товаром покупают")

Предполагает 2 возможных варианта работы:

1. Мы даем частично фото и каталоги – такая работа оплачивается как 6 рублей позиция (отдельная позиция только с фото или с описанием оплачивается 3 рубля).

2. Если мы ничего не даем (чаще планируется работать именно так) – то пизиция стоит 8 рублей, если только с фото или только с описанием 4.

После договоренности о работе по тому или иному файлу (товарной группе) согласовываются сроки, в случае просрочки сдачи готового файла в течение следующей недели цена каждой позиции падает на рубль.

По истечению недели просрочки ставится вопрос о том, будут ли выкуплены данные описания.

В конце работы от вас требуется сдать:

1. Заполненный файл xls (в нем нельзя ничего удалять и править никакие поля кроме описания, фото, превью и возможно с этим товаром покупают).

В колонке фото и превью к каждому файлу должен быть прописан относительный путь начинающийся с "/images/shop/".

2. Архив с фото в формате png и названых соответствующим образом. фото называются следующим образом: "бренд" + "_" + "серия" + "_" + "артикул" (для превью в название файла добавляется "_m").

В названиях никак не могут использоваться русские буквы, спецсимволы и пробелы. русские буквы заменяются транслитеральным написанием, прочее заменяется "_".

3. Файл отчета с указанием сколько позиций без фото, без описаний и сколько полных позиций.

После проверки файла отчета и выгрузки на сайт вы получаете причитающуюся сумму.

Пример заполнения в приложенном файле.

С уважением,

Анатолий Ошмановский.