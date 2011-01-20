Ищу людей для добавления новостей на сайт. 2 сайта онлайн кино. цена : за 100 новостей 15$ на одном сайте , и 20$ за 100 новостей на другом. ( ...
Наполнение интернет-магазина описанием и фото
Здравствуйте.
Разыскивается группа контентщиков для наполнение интернет-магазина описанием и фотографиями.
1. Поиск и подбор исправных описаний.
2. Подбор фото и обработка изображений (все переводятся в png) – каждая позиция имеет 2 фото (превью – не шире 200 px и большое фото более 800 px)
3. Наполнение описаний (в формате html – нужна правильная вёрстка – если в описании выделяются какие-то рубрики, то они выделяются правильным кодом, если есть какие-то спец.символы такие как сопротивление, градусы и т.п. – в описании они должны присутствовать в виде соответствующего им кода)
4. Работы осуществляются в едином файле выгрузки (xls) – в нем заполняются соответствующие графы – описание, фото, превью (+ возможно "с этим товаром покупают")
Предполагает 2 возможных варианта работы:
1. Мы даем частично фото и каталоги – такая работа оплачивается как 6 рублей позиция (отдельная позиция только с фото или с описанием оплачивается 3 рубля).
2. Если мы ничего не даем (чаще планируется работать именно так) – то пизиция стоит 8 рублей, если только с фото или только с описанием 4.
После договоренности о работе по тому или иному файлу (товарной группе) согласовываются сроки, в случае просрочки сдачи готового файла в течение следующей недели цена каждой позиции падает на рубль.
По истечению недели просрочки ставится вопрос о том, будут ли выкуплены данные описания.
В конце работы от вас требуется сдать:
1. Заполненный файл xls (в нем нельзя ничего удалять и править никакие поля кроме описания, фото, превью и возможно с этим товаром покупают).
В колонке фото и превью к каждому файлу должен быть прописан относительный путь начинающийся с "/images/shop/".
2. Архив с фото в формате png и названых соответствующим образом. фото называются следующим образом: "бренд" + "_" + "серия" + "_" + "артикул" (для превью в название файла добавляется "_m").
В названиях никак не могут использоваться русские буквы, спецсимволы и пробелы. русские буквы заменяются транслитеральным написанием, прочее заменяется "_".
3. Файл отчета с указанием сколько позиций без фото, без описаний и сколько полных позиций.
После проверки файла отчета и выгрузки на сайт вы получаете причитающуюся сумму.
Пример заполнения в приложенном файле.
С уважением,
Анатолий Ошмановский.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
В дальнейшем будет работа по постированию в форумы и другая аналогичная работа. За регистрацию с подтверждением в русском форуме 7 центов, английском 9 центов. В зависимости от скорости работы можно иметь1-1.5 долларов в ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется не очень интенсивное, но регулярное наполнение форума на сайте о поцелуях. Объём - от 100 постов в неделю. Стоимость одного поста - 5 центовНаполнение сайтов5 исполнителейЗавершен14 лет назад
Наполнение сайта (Контент плюс технические характеристики.) Тематика сайт hi а hi end smart home. Товаров до 5000 штук http://dx.pws.org.ua/search.htm Структура сайта еще не сделана, имеется ввиду категории и подкатегорииНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно наполнить интернет магазин http://xcar.com.ua. Под наполнением подразумевается скопировать информацию с двух других сайтов на данный. Для каждой категории товара я заполню несколько для примера. Пример товаров: http://xcar.com.ua/category/akkumuljatory/ В предложения просьба ...Завершен14 лет назад
- $50
Перенести материал (текст + фото) со старого сайта (html) на новый (joomla). 8 страниц. При переносе необходимо будет прилично оформить страницу (чтобы нормально воспринимался материал, выделить шрифтом цены и контакты, ничего сверхестественного не нужно) и ...Завершен14 лет назад
Нужен рерайтер на удаленную работу для ведения сайтов и написания статей. Тематика различная (здоровье, мода, образование, техника, финансы и т.д.). Необязательно иметь писательский или редакторский опыт. Предполагается частичная занятость. Обязанности: наполнять ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Наполнение сайта информацией.Закрыт14 лет назад
Ссылка на магазин: halyava-please.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=7&vmcchk=1&Itemid=7 Источник (откуда брать товары): www.invask.ru (пока сайт - источник недоступен, включится). Текст копируется 1 в 1. Как видно по каталогу, у каждого товара 4 поля: название, цена, описание, фотография. ...Завершен14 лет назад
- $20
Наполнить форум про Индию и Гоа в частности. Тема + 2-4 поста к ней. Тоесть около 20-25% тем, остальное посты. От каждого нового зареганного юзера не более 8 сообщений. При регистрации юзера надо грузить аваторку. ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад