Наполнить форум. Приватно для Гадаткиной Валерии

Наполнить форум про Индию и Гоа в частности. Тема + 2-4 поста к ней. Тоесть около 20-25% тем, остальное посты. От каждого нового зареганного юзера не более 8 сообщений. При регистрации юзера надо грузить аваторку. Жду предложения цены за кажое сообщение.