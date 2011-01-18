Требуется обработать контент - простой текст отформатировать в визуальном редакторе. Нужно выделить заголовки, списки, обзацы и т.д. - т.е. сделать текст красивым и удобочитаемым. Пример текста до и после обработки - http://enabea.com/temp/ ...
Копирование текста с сайта/парсер/ручная работа
Приветствую!
Мне нужна набивка информации для описаний товаров на моем сайте.
Сайты будут различные, первый вот этот с образцом:
http://www.panasonic.ru/products/communication/ats/pbx_main_unit/KX-TDA100RU
Нужно скопировать верстку с таблиц: описание и спецификации. А так же картинку товара - 1 штука.
Чтобы получилось вот так:
http://www.born-spb.ru/catalog/105705.html
Ксс-стили править не нужно, делается автоматически.
Сама набивка должна быть записана в строку екселя.
Картинка должна называться аналогично парт-намберу производителя, около 500*500 в формате *.jpg и свалены в одну папку. Качество от 8. На белом фоне, точный размер выдерживать не нужно - в дальнейшем сами обрабатываем пакетно.
Код нужно занести в екселевский файл, ячейка покрашена желтым, описание товара соотноситься по парт-намберу в строке. Выдирать можно через firefox используя firebug 1.6.0 начиная от тега
Оплата, по факту выполненых работ. Сделали с одного сайта, получили деньги, запускаем следующий.
Обязательно качество работы и выдерживание сроков.
От Вас цена за оформление одного товара.
P.S. Технический парсер - он есть у меня :) , не устраивает.
Задача снова актуальна.
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