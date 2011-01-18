Копирование текста с сайта/парсер/ручная работа

Приветствую!

Мне нужна набивка информации для описаний товаров на моем сайте.

Сайты будут различные, первый вот этот с образцом:

http://www.panasonic.ru/products/communication/ats/pbx_main_unit/KX-TDA100RU

Нужно скопировать верстку с таблиц: описание и спецификации. А так же картинку товара - 1 штука.

Чтобы получилось вот так:

http://www.born-spb.ru/catalog/105705.html

Ксс-стили править не нужно, делается автоматически.

Сама набивка должна быть записана в строку екселя.

Картинка должна называться аналогично парт-намберу производителя, около 500*500 в формате *.jpg и свалены в одну папку. Качество от 8. На белом фоне, точный размер выдерживать не нужно - в дальнейшем сами обрабатываем пакетно.

Код нужно занести в екселевский файл, ячейка покрашена желтым, описание товара соотноситься по парт-намберу в строке. Выдирать можно через firefox используя firebug 1.6.0 начиная от тега

Оплата, по факту выполненых работ. Сделали с одного сайта, получили деньги, запускаем следующий.

Обязательно качество работы и выдерживание сроков.

От Вас цена за оформление одного товара.

P.S. Технический парсер - он есть у меня :) , не устраивает.

Задача снова актуальна.