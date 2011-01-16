Спарсить пару сайтов каталогов и SQL в базу

Я дам пару адресов каталогов. За каждый Вы можете назвать свою цену.

Нужно спарсить оттуда нужные данные и в нужном виде подготовить SQL для заливки в базу моего сайта

Сайт www.kazwww.com

Нудно учесть, что кроме спарсенных данных в SQL нужно внести дополнительные поля для нормальной работы залитых данных на сайте.