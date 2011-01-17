Есть файл PPT в нем и картинки и текст. Надо отверстать статью и выложить на сайт. Надо сделать на главной ссылку на страницу в которой и будет эта статья. Файл PPT прилагаю. ...
Требуется заполнить базу онлайн-каталога
Описание задачи:
Проект представлен в виде информационного многоуровневого каталога вида марки-модели-продукты с рядом сопутствующих сервисов.
Требуемые для заполнения страницы: Технические характеристики, состоящие из 40 полей, Фотогалерея, Статьи, Ценовые предложения.
Условия:
Заполнение контента осуществляется через удобную админ.часть
Оплата осуществляется только после проверки материала редактором. Не утвержденная информация возвращается на доработку. Указывайте свои пожелания по оплате за одну позицию.
В случае более одной неточности оплата не производится.
Приоритет отдается киевлянам. Все подробности согласовываются с выбранными кандидатами индивидуально.
Всем заранее спасибо за сообщения.
Заявки фрилансеров
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