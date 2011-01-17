Требуется заполнить базу онлайн-каталога

Описание задачи:

Проект представлен в виде информационного многоуровневого каталога вида марки-модели-продукты с рядом сопутствующих сервисов.

Требуемые для заполнения страницы: Технические характеристики, состоящие из 40 полей, Фотогалерея, Статьи, Ценовые предложения.

Условия:

Заполнение контента осуществляется через удобную админ.часть

Оплата осуществляется только после проверки материала редактором. Не утвержденная информация возвращается на доработку. Указывайте свои пожелания по оплате за одну позицию.

В случае более одной неточности оплата не производится.

Приоритет отдается киевлянам. Все подробности согласовываются с выбранными кандидатами индивидуально.

Всем заранее спасибо за сообщения.