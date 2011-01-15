Персональный проект для elf_elm

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки185 просмотров

Людмила, проет для Вас. Необходимо набрать следующие 16 номеров. Текс набирается со сканов в формат word. Каждый новый номер - новый документ, каждая страница номера - новая страница документа.

16 номеров

цена - 5$ за номер

срок выполнения - 14 дней!

Оплата по Webmoney!

ссылка на файлы отправлена в личное сообщение

14 лет назад
Schiller22
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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