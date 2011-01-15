Нужна база данных предприятий

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Закрыт2 заявки164 просмотра

Нужна актуальная база данных по предприятиям всего Приволжского Фдерального Округа (желательно).

Или хотя бы по Нижегородской области.

На совсем крайний случай только по Нижниму Новгороду, можно экспортированную из ДубльГис.

Очень желательно в .xls

14 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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