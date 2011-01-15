Нужна база данных предприятий

Нужна актуальная база данных по предприятиям всего Приволжского Фдерального Округа (желательно).

Или хотя бы по Нижегородской области.

На совсем крайний случай только по Нижниму Новгороду, можно экспортированную из ДубльГис.

Очень желательно в .xls