...на спортивно -туристическую тематику. Основные направление - велотуризм, водный туризм. Нужно подобрать 10-20-30 тематических статей, сделать рерайт и самостоятельно разместить на сайте (система управления Битрикс) Возможная тематика статей: - как ...
Нужна база данных предприятий
Нужна актуальная база данных по предприятиям всего Приволжского Фдерального Округа (желательно).
Или хотя бы по Нижегородской области.
На совсем крайний случай только по Нижниму Новгороду, можно экспортированную из ДубльГис.
Очень желательно в .xls
Заявки фрилансеров
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