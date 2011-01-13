Наполнить сайт содержимым

Требуется наполнение сайта (блога) http://mirtechniki.mirtesen.ru/ статьями, новостями, обзорами.

Направление сайта:

Все о новинках в мире Аудио-, Видео-, Фото-, Бытовой- и др. техники. Ожидаемые в ближайшем будущем или появившиеся недавно в продаже.

не требуется авторских статей, новостей, обзоров, достаточно добавить информацию найденную на других сайтах.

Пример заполнения можно посмотреть на самом сайте (блоге) http://mirtechniki.mirtesen.ru/

Жду ваших предложений! Просьба указывать цену, за которую вы согласны добавить определенное количество новостей!