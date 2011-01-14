Приветствую. Нужно методом copy8paste перенести каталог продукции полимерного завода с сайта, сделанного на html в сайт, сделанный на Drupal 7. Точное количество страниц неизвестно, примерно до 100. ...
Наполнение страниц на сайте Wordpress
Здравствуйте. Есть сайт на движке вордпресс.
В нем есть страницы со списками. Примерно такой вид:
- пункт 1
- пункт 2
- пункт 3
и т.д.
Нужно для каждого пункта создавать отдельную страницу и ставить со страниц со списками туда гиперссылку.
Страниц надо создать много - около 200-300. Т.е. это механическая работа.
Описаний не надо. Просто создаете пустую страницу с соответствующим заголовком и ставите на нее ссылку с другой страницы и все. Главное еще соблюсти иерархию страниц - т.е. правильную родительскую страницу указать при создании страницы.
Кто возьмется? Есть 30 у.е.
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