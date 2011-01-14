Наполнение страниц на сайте Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок208 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт на движке вордпресс.

В нем есть страницы со списками. Примерно такой вид:

- пункт 1

- пункт 2

- пункт 3

и т.д.

Нужно для каждого пункта создавать отдельную страницу и ставить со страниц со списками туда гиперссылку.

Страниц надо создать много - около 200-300. Т.е. это механическая работа.

Описаний не надо. Просто создаете пустую страницу с соответствующим заголовком и ставите на нее ссылку с другой страницы и все. Главное еще соблюсти иерархию страниц - т.е. правильную родительскую страницу указать при создании страницы.

Кто возьмется? Есть 30 у.е.

WordPress
14 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Все сделано быстро и аккуратно. Сотрудничеством очень довольна. Надеюсь, что выпадет возможность поработать с Радиком и в рамках более масштабных проектов.
Очень приятно было поработать с Илоной! ТЗ четкое и понятное, оплата своевременная. Надеюсь, появятся другие проекты для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перенести контент из html - сайта в CMS

    Приветствую. Нужно методом copy8paste перенести каталог продукции полимерного завода с сайта, сделанного на html в сайт, сделанный на Drupal 7. Точное количество страниц неизвестно, примерно до 100. ...

    DrupalHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ведение блога

    $100

    Требуется контентщики для поднятия раздела "Блоги". Тематика ведения блога "Потребительские покупки". Группа товаров обширная, т.е. можно писать хоть про колбасу какого -то определенного сорта, хоть про ipad заказанный где-то и про то как он к ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнить сайт на Joomla 1.5

    Есть старый сайт и новый сайт на Joomla 1.5. Необходимо заполнить новый сайт информацией со старого, а именно раздел "Белла Вита". Названия сайтов в аттачменте, чтобы могли оценить объем работы.

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Оформить 10 страниц + постоянное работа

    $130

    Сейчас есть задание на 10 страниц Ищу смышленого контент менеджера со вскусом. Который бы мог чувствовать стиль сайта и который не ленится работать.. До 400р за 1 страницу. Необходимые навыки: ...

    HTMLJoomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти сайты, на которых не хватает комментирования

    $1000

    Нужно найти сайты из списка, на которых с большой вероятностью людям не хватает возможности оставлять комментарии. Для каждого сайта из списка надо проставить через запятую цифру 1, и адрес конкретной странички, на которой не хватает ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    $20

    Простой копипаст. Необходимо перекинуть отсканированную книжку на сайт, создавая различные статьи. В документе Word около 130 страниц ( с картинками), должно получиться около 200 небольших статей. Стоимость одной статьи ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти информацию о домене

    $5

    Был сайт http://extrapomosh.org/ . Истек срок домена и не могу продлить, не помню на каком хостинге его брала. Если кто-то может помочь с нахождением этой информации, буду благодарна.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад