Наполнение страниц на сайте Wordpress

Здравствуйте. Есть сайт на движке вордпресс.

В нем есть страницы со списками. Примерно такой вид:

- пункт 1

- пункт 2

- пункт 3

и т.д.

Нужно для каждого пункта создавать отдельную страницу и ставить со страниц со списками туда гиперссылку.

Страниц надо создать много - около 200-300. Т.е. это механическая работа.

Описаний не надо. Просто создаете пустую страницу с соответствующим заголовком и ставите на нее ссылку с другой страницы и все. Главное еще соблюсти иерархию страниц - т.е. правильную родительскую страницу указать при создании страницы.

Кто возьмется? Есть 30 у.е.