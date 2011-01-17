Сейчас есть задание на 10 страниц Ищу смышленого контент менеджера со вскусом. Который бы мог чувствовать стиль сайта и который не ленится работать.. До 400р за 1 страницу. Необходимые навыки: ...
Заполнить сайт на Joomla 1.5
Есть старый сайт и новый сайт на Joomla 1.5. Необходимо заполнить новый сайт информацией со старого, а именно раздел "Белла Вита". Названия сайтов в аттачменте, чтобы могли оценить объем работы.
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