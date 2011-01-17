Заполнить сайт на Joomla 1.5

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Завершен12 заявок338 просмотров

Есть старый сайт и новый сайт на Joomla 1.5. Необходимо заполнить новый сайт информацией со старого, а именно раздел "Белла Вита". Названия сайтов в аттачменте, чтобы могли оценить объем работы.

Joomla
14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Всё отлично, сделано именно то, что было необходимо. Спасибо!
Прекрасный заказчик. Четкое ТЗ. Оплата мгновенная. Приятно работать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
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