Требуется разослать не приглашения а сообщения на стену или личное. Таргетинг по одному городу. Указать стоимость.
Общение на форумах (Украина)
Нужны люди для общения на форумах. Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы. Главное, чтобы это было осмысленно, а не просто флуд. Оплата - от 0,1 у.е. за сообщение. Будут премии. На каждом форуме для получения оплаты необходимо будет оставить 15-40 сообщений. Одновременно можно будет общаться на нескольких форумах. Интересуют пользователи из Украины и России. Преимущественно женского пола, но будет парочка и мужских форумов. Так что оставляйте заявки.
Для получения оплаты вам нужно будет предоставить: логин, пароль, информацию о пользователе, которая так или иначе появилась на форуме - т.е. как вы себя там представили (Имя, семейное положение, дети - кол-во, возраст, пол, личная информация... короче то, как вы себя позиционировали на том или ином форуме)
Далее эккаунт передается нам, но возможно и дальнейшее сотрудничество.
Это уже не первый подобный проект, который я публикую. В предыдущих мне отписалось много людей, с которыми я была бы рада продолжить сотрудничество. Не обижайтесь, что не пишу каждому лично. Просто оставляйте заявки, я всех помню и буду рада поработать еще.
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