Общение на форумах (Украина)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен30 заявок780 просмотров

Нужны люди для общения на форумах. Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы. Главное, чтобы это было осмысленно, а не просто флуд. Оплата - от 0,1 у.е. за сообщение. Будут премии. На каждом форуме для получения оплаты необходимо будет оставить 15-40 сообщений. Одновременно можно будет общаться на нескольких форумах. Интересуют пользователи из Украины и России. Преимущественно женского пола, но будет парочка и мужских форумов. Так что оставляйте заявки.

Для получения оплаты вам нужно будет предоставить: логин, пароль, информацию о пользователе, которая так или иначе появилась на форуме - т.е. как вы себя там представили (Имя, семейное положение, дети - кол-во, возраст, пол, личная информация... короче то, как вы себя позиционировали на том или ином форуме)

Далее эккаунт передается нам, но возможно и дальнейшее сотрудничество.

Это уже не первый подобный проект, который я публикую. В предыдущих мне отписалось много людей, с которыми я была бы рада продолжить сотрудничество. Не обижайтесь, что не пишу каждому лично. Просто оставляйте заявки, я всех помню и буду рада поработать еще.

14 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Спасибо за сотрудничество. Все хорошо!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
martyn_lorentz
Александр 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Спасибо! Работой довольна
Было интересно поработать. Если что обращайтесь.
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо! сотрудничество было очень успешным!
С Илоной очень приятно работать: четко поставленные задачи, доброжелательность, профессионализм и быстрая оплата. Надеюсь, что еще поработаем в других проектах :)
Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней
Спасибо за сотрудничество! Все сделано отлично
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
14 лет назад
$10
3 дня
Работать с Ульяной - одно удовольствие. Она всегда выполняет все на самом высшем уровне. И везде чувствуется творческий подход. По ее отчетам у меня не возникло ни единого вопроса - все настолько подробно и обстоятельно описано! Очень надеюсь, что нам предстоит еще много интересных совместных проектов)
Илона - человек, брызжущий позитивной энергией и заражающий этой энергией тех, кто с ней работает. Всегда переполнена новыми идеями и проектами. Работать с таким заказчиком легко и приятно. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
3 дня
Спасибо за сотрудничество! Все сделано как надо!
Была рада сотрудничеству) Обращайтесь! Пы.Сы.: отличная заказчица, рекомендую!)

Заявки фрилансеров

svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
martyn_lorentz
Александр 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
Maria81
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
14 лет назад
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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