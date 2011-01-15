Общение на форумах (Украина)

Нужны люди для общения на форумах. Вам нужно просто создать эккаунты на форумах (список будет предоставлен) и общаться на любые темы. Главное, чтобы это было осмысленно, а не просто флуд. Оплата - от 0,1 у.е. за сообщение. Будут премии. На каждом форуме для получения оплаты необходимо будет оставить 15-40 сообщений. Одновременно можно будет общаться на нескольких форумах. Интересуют пользователи из Украины и России. Преимущественно женского пола, но будет парочка и мужских форумов. Так что оставляйте заявки.

Для получения оплаты вам нужно будет предоставить: логин, пароль, информацию о пользователе, которая так или иначе появилась на форуме - т.е. как вы себя там представили (Имя, семейное положение, дети - кол-во, возраст, пол, личная информация... короче то, как вы себя позиционировали на том или ином форуме)

Далее эккаунт передается нам, но возможно и дальнейшее сотрудничество.

Это уже не первый подобный проект, который я публикую. В предыдущих мне отписалось много людей, с которыми я была бы рада продолжить сотрудничество. Не обижайтесь, что не пишу каждому лично. Просто оставляйте заявки, я всех помню и буду рада поработать еще.