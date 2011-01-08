Наполнение сайта

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Закрыт2 заявки350 просмотров

Требуются программисты для наполнения сайта на полную занятость. Надо перекинуть информацию с одного сайта на другой. Одна единица (фото+текст)= 1 руб, при хорошей скорости- 1,5 руб.Требования:

-хорошее знание ПК, интернета

-в частности, умение работать с программой "Фотошоп"

-быстрая обучаемость, ответственность.

Присылать резюме на [email protected]

14 лет назад
mersik99
Руфина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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