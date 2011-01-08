Здравствуйте. Мне нужно разместить информацию на сайт недвижимости по категориям: дома, дачи, участки, квартиры. Вся информация с фото предложений и описанием есть. Также нужно поставить информеры погоды, валюты и карту. Также имеются некоторые предпочтения касаемые ...
Наполнение сайта
Требуются программисты для наполнения сайта на полную занятость. Надо перекинуть информацию с одного сайта на другой. Одна единица (фото+текст)= 1 руб, при хорошей скорости- 1,5 руб.Требования:
-хорошее знание ПК, интернета
-в частности, умение работать с программой "Фотошоп"
-быстрая обучаемость, ответственность.
Присылать резюме на [email protected]
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