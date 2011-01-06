Добавление контента на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок328 просмотров

Суть работы в том, чтобы ежедневно читать новости и топ блогов, на основе прочитанного составлять голосования и добавлять их на сайт voteroll.ru. На первое время нужно 10-15 голосований в день.

Оплата производится переводом WebMoney ежемесячно.

14 лет назад
itanets
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
30 дней

Заявки фрилансеров

masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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