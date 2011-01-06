Добрый день! Есть сайт по аренде квартир посуточно. Нужно обновить информацию. Убрать с сайта старые описания квартир и фото, и залить новые - около 50 квартир (фото 5-6 + описание). ...
Добавление контента на сайт
Суть работы в том, чтобы ежедневно читать новости и топ блогов, на основе прочитанного составлять голосования и добавлять их на сайт voteroll.ru. На первое время нужно 10-15 голосований в день.
Оплата производится переводом WebMoney ежемесячно.
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