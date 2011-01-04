Сайт источник: http://www.pelsan.com.tr/eng/ С каждой страницы (где есть изображение товара) забрать таблицу (во вложении скриншот, на нем выделена нужная для сбора область), очистить от стилей, ширины, высоты, лишних таблиц внутри, дивов, инпутов, ...
Наполнение форума
Имеется:
Форум региональной соцсети.
Задача:
Написать 1000 постов в течении 1 месяца.
Писать нужно примерно по 30 сообщений в день, т.е. не надо 1000 постов за 1-3 дня.
Придумывать ничего не надо, будут предоставлены ссылки на аналогичные форумы, достаточно просто делать рерайт сообщений.
Копи/паст не нужен и если будет замечен — оплачиваться не будет. Посты типа: «Спасибо!», «Ок» и т.п. писать можно, но они не оплачиваются.
Не стоит писать от 1 пользователя по 100 сообщений.
Оптимально примерно около 10 сообщений в одной теме.
Ники должны быть в рамках разумного и не напоминать ботов.
Т.е. ники похожие на: dfsghjsdsf или bgsdffre использовать не надо.
Оплата:
Цена за 1 сообщение — 2руб. Оплата после отчета через WMR.
Отчет присылается в виде обычного текстового файла с ссылкой на тему и количеством сообщений, написанных в ней.
Предоплаты нет, но могу легко оплачивать по факту каждую неделю. Так будет проще.
P.S.
Если работа понравится, возможно продолжение сотрудничества. Подобных форумов несколько.
Жду ваших предложений. Желательно с примерами работ.
После того, как я отберу исполнителя продолжим обсуждение деталей по почте или ICQ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сграбить каталог фото и цен из интернет магазина http://tmbshop.ru связь через скайп gelentvagen96Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Требуется добавление товаров в Интернет магазин. Добавлять нужно сам товар с другого сайта, описание к нему (частично брать из переводчика, частично писать самому), фотографии. Часть фотографий нужно редактировать в фотошопе (в основном, убирать иероглифы). ...Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт14 лет назад
Всех с Новым Годом! Для выполнения этой задачи нужен человек, проживающий (и имеющий доступ к интернету) в России, не в Москве, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, в состоянии четко понять задание ниже и БЕЗ ОШИБОК его ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно распознать с фотографий оглавления книг для книжного интернет-магазина. Вы получите около 500 фотографий - обложки книг и их оглавления. Распознавать нужно только оглавления, около 300 страниц. Выполненную работу сдадите в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо наполнить форум. Оплата 1,5руб за пост или новую тему.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно 1. зарегиться во всевозможных соцсообществах, где пользователи добавляют шутки и приколы (таких как http://dirty.ru/, http://www.yaplakal.com/ найти их можно тут http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Entertainment/Humor/ + вконтакте группы наверняка есть подобные) 2. делать подборки ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо наполнить сайт http://strans.com.ua Фактически нужно создать около 300 категорий товаров заполнив их по структуре как в приложеном файле. В инфе будет меняться только марка автомобиля и название категории. ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Ищу людей которые умеют и любят играть на гитаре на высоком уровне (любой вид гитары подойдёт) Суть задание в создание архивов с определённой информацией. Нужно уметь найти её в интернете. ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Подробности в аське!! пост 10 рублей!Пишите в аську ICQ#:639431412. Внимание нужно сделать 100 постов до утра 2 января!!!Работа срочная,после оплаты возможен еще один заказ!Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад