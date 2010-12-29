Делать и выкладывать подборки шуток.

Нужно

1. зарегиться во всевозможных соцсообществах, где пользователи добавляют шутки и приколы (таких как http://dirty.ru/, http://www.yaplakal.com/ найти их можно тут http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Entertainment/Humor/ + вконтакте группы наверняка есть подобные)

2. делать подборки шуток и приколов, добавленных пользователями на сайт http://humorial.ru/ (можно глянуть полный список лучших шуток по рейтингу тут http://humorial.ru/matherials/best?limit=all). подборки можно делать например тематические - шутки о женщинах. или по времени - например лучшие шутки декабря. это на ваш вкус и фантазию

3. выкладывать их в сообщества по юмору из пункта 1. С условием обязательного размещения ссылки на http://humorial.ru/

4. рассылать авторам блогов и жж по юмору. с условием обязательного размещения ссылки на http://humorial.ru/

Бюджет 1500р. в месяц. Какой объем работ и как часто Вы можете предложить за такие деньги пишите здесь или в личку.