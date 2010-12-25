Подготовить описания и картинки для сайта

Для сайта эротических фильмов нужны описания+обложки. Все описания и картинки есть на одном сайте. На выходе от исполнителя - архив подписанных по названиям фильмов обложек и в документе Word названия фильмов с описаниями. За 1 фильм с обложкой 5 рублей. Нужно около 50 фильмов с обложкой. После Нового года еще по 50 фильмов раз в неделю.