Наполнить форум

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Закрыт9 заявок223 просмотра

Есть форум http://econportal.ru/forum/

Он относится к сайту, который еще в разработке.

Сайт, как Вы догадались - http://econportal.ru

Пока что там мало статей, но будет больше.

В основном это публикации учебных материалов по экономике и близким дисциплинам.

Я хотел бы сделать из него сообщество студентов-экономистов, да и просто людей интересующихся экономикой.

Соответственно в этой тематике и надо сделать начальное наполнение форума.

В постах не должно быть ссылок на чужие сайты.

Текст можно копипастить, главное сделать эффект присутствия там народа.

Итак, каковы Ваши объемы и цены?

14 лет назад
butteff
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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