Наполнить форум

Есть форум http://econportal.ru/forum/

Он относится к сайту, который еще в разработке.

Сайт, как Вы догадались - http://econportal.ru

Пока что там мало статей, но будет больше.

В основном это публикации учебных материалов по экономике и близким дисциплинам.

Я хотел бы сделать из него сообщество студентов-экономистов, да и просто людей интересующихся экономикой.

Соответственно в этой тематике и надо сделать начальное наполнение форума.

В постах не должно быть ссылок на чужие сайты.

Текст можно копипастить, главное сделать эффект присутствия там народа.

Итак, каковы Ваши объемы и цены?