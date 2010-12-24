Требуется наполнение форума автомобильной тематики. Необходимы вдумчивые адекватные дискуссии по теме.
Перенести новости и посты блога с сайта на сайт
Постов около 40.
Новостей около 80.
Знаний в программировании не требуется. Требуется умение пользоваться CKE редактором (как в верде - позволяет делать текст жирным и т.д.).
Алгоритм работы примерно такой:
Заходите по предоставленным мною ссылкам, копируете заголовок, тело новости. На сайте куда это все переносится нажимаете кнопочку СОЗДАТЬ, вставляете. Вставляете катринку, прослеживаете чтобы ссылки выглядели и вели туда же как и на оригинале.
Нужно работать быстро, аккуратно и точно.
Аплайтесь только те, кто сможет работать на выходных и после прояснения всех вопросов сегодня начать как минимум завтра.
Объем небольшой и за выходные это должно быть сделано и проверено.
Выбранный исполнитель
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