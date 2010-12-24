Перенести новости и посты блога с сайта на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок265 просмотров

Постов около 40.

Новостей около 80.

Знаний в программировании не требуется. Требуется умение пользоваться CKE редактором (как в верде - позволяет делать текст жирным и т.д.).

Алгоритм работы примерно такой:

Заходите по предоставленным мною ссылкам, копируете заголовок, тело новости. На сайте куда это все переносится нажимаете кнопочку СОЗДАТЬ, вставляете. Вставляете катринку, прослеживаете чтобы ссылки выглядели и вели туда же как и на оригинале.

Нужно работать быстро, аккуратно и точно.

Аплайтесь только те, кто сможет работать на выходных и после прояснения всех вопросов сегодня начать как минимум завтра.

Объем небольшой и за выходные это должно быть сделано и проверено.

14 лет назад
mdteam
Мила 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ewangelina
Ева 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Приятно работать с человеком, который конкретно ставит задание. Мила - отличный заказчик, постоянно на связи, главные атрибуты общения - вежливость и корректность. Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ewangelina
Ева 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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