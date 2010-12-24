Перенести новости и посты блога с сайта на сайт

Постов около 40.

Новостей около 80.

Знаний в программировании не требуется. Требуется умение пользоваться CKE редактором (как в верде - позволяет делать текст жирным и т.д.).

Алгоритм работы примерно такой:

Заходите по предоставленным мною ссылкам, копируете заголовок, тело новости. На сайте куда это все переносится нажимаете кнопочку СОЗДАТЬ, вставляете. Вставляете катринку, прослеживаете чтобы ссылки выглядели и вели туда же как и на оригинале.

Нужно работать быстро, аккуратно и точно.

Аплайтесь только те, кто сможет работать на выходных и после прояснения всех вопросов сегодня начать как минимум завтра.

Объем небольшой и за выходные это должно быть сделано и проверено.