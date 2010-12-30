Описательные продающие тексты + рерайт статей

Нужно:

1. На основании статей и презентаций написать уникальный продающий описательный текст. Предмет - продажа компанией пневмоинструмента. Есть статьи на эту тему и презентации - их вышлю, но текст должен быть абсолютно другим и уникальным.

Место текста -

http://bamgroup.ru/catalog/284/ - ниже ссылки на презентацию

http://bamgroup.ru/catalog/286/ - там, где картинка и ниже ее

Количество символов в каждом - около 3000 - можно больше, главное, чтоб текст был завершен, логичен и привлекателен.

Бюджет - 90 WMR за 1000 символов.

2. Сделать рирайт 2-х статей по теме пневмоинструмент. Текст должен получиться абсолютно уникальным по advego.

Объем - 23 000 символов.

Бюджет - 1,5 доллара за 1 тыс = 35 долларов = 1050 WMR

Текст вышлю.

В текст нужно "вписать" ключевые слова - я их сообщу при начале работ.