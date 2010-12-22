Здравствуйте. Нужен человек для распознавания в FineReader' e рецептов из эл. книги и постинг их на сайт. В день нужно постить от 5 до 20 рецептов (обсуждаеться). Еще, при добавлении рецепта, в ...
Заполнить базу товаров на Virtuemart
Простой копипаст, ничего сложного. Откуда брать информацию я дам. Стоимость одной позиции - 0,05WMZ. Обращаться только тем, кто работал с виртумартом, чтобы не объяснять весь процесс заполнения с нуля.
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