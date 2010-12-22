Заполнить базу товаров на Virtuemart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок293 просмотра

Простой копипаст, ничего сложного. Откуда брать информацию я дам. Стоимость одной позиции - 0,05WMZ. Обращаться только тем, кто работал с виртумартом, чтобы не объяснять весь процесс заполнения с нуля.

14 лет назад
CrashM
Эдуард 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Tinkyko
34 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Спасибо за качественную работу! Сотрудничеством доволен. Планирую сотрудничать и далее.
Сотрудничеством очень довольна. Оплата сразу! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tinkyko
34 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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