Срочная работа по кодированию данных в экселе

Срочно: есть массив с уже введенными разноформатными данными в Эксель. Есть кодификатор - перечень кодов, описывающих почти весь перечень данных. Требуется: закодировать (т.е. переименовать каждую единицу данных в ее код на основании кодификатора) в соответствии с кодификатором. Дополнять кодификатор по мере нахождения единиц, не внесенных в кодификатор. Данные - результат опроса по канц. товарам. Т.е. там идет например столбец "Частота закупок". Данные разношерстные. Кто-то ввел "1 раз в мес", кто-то "1/мес", кто-то "1 в месяц". Код позиции 1 раз в месяц, например, 77. Значит все эти "1 раз в мес", "1/мес" надо переименовать в 77.