Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки ) , ...
Наполнить сайт, система MODx
Надо скопипастить контент с сайта поставщиков на наш сайт. Фото, таблицы, тексты.
Стили нужно будет почистить, чтобы было едино на нашем сайте. Также выдам дополнительно тексты для наполнения (о компании, услуги и пр.).
Оплата по факту сдачи работы. Сроки на наполнение - не более 36 часов.
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