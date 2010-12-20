Наполнить сайт, система MODx

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Закрыт2 заявки207 просмотров

Надо скопипастить контент с сайта поставщиков на наш сайт. Фото, таблицы, тексты.

Стили нужно будет почистить, чтобы было едино на нашем сайте. Также выдам дополнительно тексты для наполнения (о компании, услуги и пр.).

Оплата по факту сдачи работы. Сроки на наполнение - не более 36 часов.

MODX
14 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

eunsong333
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

eunsong333
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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