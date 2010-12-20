Наполнить сайт, система MODx

Надо скопипастить контент с сайта поставщиков на наш сайт. Фото, таблицы, тексты.

Стили нужно будет почистить, чтобы было едино на нашем сайте. Также выдам дополнительно тексты для наполнения (о компании, услуги и пр.).

Оплата по факту сдачи работы. Сроки на наполнение - не более 36 часов.