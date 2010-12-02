eunsong333

Алексей Ли eunsong333

 
39 летУкраина/Красногвардейское
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
tomasdem
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Заполнение магазина фототоварами
Ответственный исполнитель. Понравилось работать вместе. Работа сдана в срок и в полном объеме