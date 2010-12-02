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Алексей Ли
eunsong333
eunsong333
39 лет
Украина
/
Красногвардейское
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Николаевич
tomasdem
42 года
Россия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Заполнение магазина фототоварами
Ответственный исполнитель. Понравилось работать вместе. Работа сдана в срок и в полном объеме
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Отзывы заказчиков
1
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