Комментирование англоязычных dofollow блогов Интересует ручное комментирование англоязычных dofollow блогов, я даю списки вы комментируете. Требования: 1. Комментарии должны быть в тему комментируемого поста. 2. ...
База населенных пунктов Украины
Нужна база (предпочтительно формат EXCEL) ВСЕХ (хотя бы преимущественного большинства) населенных пунктов Украины со следующими полями для каждой записи:
Область, Район, Населенный пункт.
Записи должны быть на РУССКОМ и АНГЛИЙСКОМ языках.
Украинский язык приветствуется, но не обязателен.
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