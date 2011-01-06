База населенных пунктов Украины

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок498 просмотров

Нужна база (предпочтительно формат EXCEL) ВСЕХ (хотя бы преимущественного большинства) населенных пунктов Украины со следующими полями для каждой записи:

Область, Район, Населенный пункт.

Записи должны быть на РУССКОМ и АНГЛИЙСКОМ языках.

Украинский язык приветствуется, но не обязателен.

14 лет назад
koshyl
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

katerinka2008
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена качественно и своевременно. Спасибо!
Приятный в общении заказчик. Задание поставлено четко, оплата своевременная. Впечатления только положительные.

Заявки фрилансеров

katerinka2008
41 год
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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