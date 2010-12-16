Комментирование англоязычных dofollow блогов

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Закрыт2 заявки391 просмотр

Комментирование англоязычных dofollow блогов

Интересует ручное комментирование англоязычных dofollow блогов, я даю списки вы комментируете.

Требования:

1. Комментарии должны быть в тему комментируемого поста.

2. Комментарии в духе Hello!! Very interesting blog!!! НЕ ПОДХОДЯТ!

3. Ссылка на комментируемый сайт ставится только в поле Website.

4. На каждом сайте имена комментаторов разные.

5. Оплачиваются комментарии, которые появились и простояли минимум 3 дня.

6. Нужно 2-3 тысячи появившихся комментариев для начала.

Заинтересовавшихся прошу оставлять свои контактные данные, цену за один появившийся комментарий, и предполагаемое количество комментариев в неделю.

14 лет назад
Flashik
Сергей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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