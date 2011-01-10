Темы: быть мамой, быть родителем, про детей, быть женщиной. Широкий круг тем - от беременности до салатов на новый год. Объемы сообщений от 200 символов. Оплата 0,2 долл за сообщ. ...
Наполнение сайта
Требуется наполнить сайт
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо наполнить интернет-магазин товаром. Кол-во позиций - 100-150. Товар - мобильные телефоны (один производитель) Требования - качественно, с соблюдение всех современных требований (описание (рерайт), технические требования, теги, теги картинок). ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно найти сайты по указанным критериям. Предоставить отчет в виде: URL сайта -/- страница с предложениями о рекламе -/- контактный e-mail Ссылками на каталоги и рейтинги этих ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $35
Книжный магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает не более 2-3 минут. В ближайшие дни будет еще подобная работа. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо наполнить форум о дизайне интерьере Указывайте Ваши цены за 1 сообщения не менее 100 символов Объем работы около большойНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день! Мне нужен человек для размещения готовых статей в англоязычные блоги Wordpress. Требования: 1. Умение работать с Wordpress (ну или способность быстро обучаться) 2. Понимание англоязычного ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужно найти 40 фотографий для заполнения сайта, данные предоставлю. Найти не сложно, но фотки должны удовлетворять некоторым требованиям, пишите кто готов немного поработать, если просто нахватаете первые попавшиеся фотки, лучше не пишите :) ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо внести в программу данные клиентов. порядка 2000 клиентов Работа в офисе заказчика.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую, нужно периодически наполнять сайты статьями с других сайтов или статьями которые я предоставлю. Хорошо если есть опыт работы с WordPress. Если возможно напишите в предложении расценки на ваши услуги. ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется ответственный человек способный подготовить базу данных оригинальных номеров автозапчастей. Знание запчастей и принципов кроссировки приветствуется. Исходные данные будут предоставлены. Сроки выполнения ограничены.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад