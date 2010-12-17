Комментирование англоязычных dofollow блогов Интересует ручное комментирование англоязычных dofollow блогов, я даю списки вы комментируете. Требования: 1. Комментарии должны быть в тему комментируемого поста. 2. ...
Работа на форумах на английском языке.
Требуются ежедневные посты на английских форумах.
Мы продаём то что ищут на форумах и для этого делают посты в разделах "куплю..." или "ищу...".
Список форумов мы предоставляем.
Посты короткие и однотипные в основном список товаров.
Список товаров надо составлять по слыслу того что ищет человек из общего списка.
Укажите цену в центах за 10 постов.
Оплата по веб мани раз в неделю.
Постов тебуется очень много, работа ежедневная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна база (предпочтительно формат EXCEL) ВСЕХ (хотя бы преимущественного большинства) населенных пунктов Украины со следующими полями для каждой записи: Область, Район, Населенный пункт. Записи должны быть на РУССКОМ и ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужно наполнить магазин http://mnogomebeli.com.ua/ товарами. Задача: 1.Внести название, ключи, цену. Вырезать фото, в админке есть инструмент. 2.Добавить размеры товара. 3.Добавить текстовое описание из пары предложений. Если описание не приложено, ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется выполнить механическую работу по сравнению между собой набора исходных данных с набором данных на нескольких сайтах с целью создания соответствий между ними. Желателен опыт работы с браузерам и некоторые знания html. При хорошем качестве ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется наполнить сайтЗавершен14 лет назад
Темы: быть мамой, быть родителем, про детей, быть женщиной. Широкий круг тем - от беременности до салатов на новый год. Объемы сообщений от 200 символов. Оплата 0,2 долл за сообщ. ...Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо наполнить интернет-магазин товаром. Кол-во позиций - 100-150. Товар - мобильные телефоны (один производитель) Требования - качественно, с соблюдение всех современных требований (описание (рерайт), технические требования, теги, теги картинок). ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно найти сайты по указанным критериям. Предоставить отчет в виде: URL сайта -/- страница с предложениями о рекламе -/- контактный e-mail Ссылками на каталоги и рейтинги этих ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $35
Книжный магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает не более 2-3 минут. В ближайшие дни будет еще подобная работа. ...Завершен14 лет назад
- $100
Необходимо наполнить форум о дизайне интерьере Указывайте Ваши цены за 1 сообщения не менее 100 символов Объем работы около большойНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад