Работа на форумах на английском языке.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки256 просмотров

Требуются ежедневные посты на английских форумах.

Мы продаём то что ищут на форумах и для этого делают посты в разделах "куплю..." или "ищу...".

Список форумов мы предоставляем.

Посты короткие и однотипные в основном список товаров.

Список товаров надо составлять по слыслу того что ищет человек из общего списка.

Укажите цену в центах за 10 постов.

Оплата по веб мани раз в неделю.

Постов тебуется очень много, работа ежедневная.

14 лет назад
alexbeginin
Александр 
54 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Комментирование англоязычных dofollow блогов

    Комментирование англоязычных dofollow блогов Интересует ручное комментирование англоязычных dofollow блогов, я даю списки вы комментируете. Требования: 1. Комментарии должны быть в тему комментируемого поста. 2. ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • База населенных пунктов Украины

    $50

    Нужна база (предпочтительно формат EXCEL) ВСЕХ (хотя бы преимущественного большинства) населенных пунктов Украины со следующими полями для каждой записи: Область, Район, Населенный пункт. Записи должны быть на РУССКОМ и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнить магазин товарами

    Здравствуйте. Нужно наполнить магазин http://mnogomebeli.com.ua/ товарами. Задача: 1.Внести название, ключи, цену. Вырезать фото, в админке есть инструмент. 2.Добавить размеры товара. 3.Добавить текстовое описание из пары предложений. Если описание не приложено, ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сравнение контента

    $50

    Требуется выполнить механическую работу по сравнению между собой набора исходных данных с набором данных на нескольких сайтах с целью создания соответствий между ними. Желателен опыт работы с браузерам и некоторые знания html. При хорошем качестве ...

    HTML
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форума (Для девушек)

    Темы: быть мамой, быть родителем, про детей, быть женщиной. Широкий круг тем - от беременности до салатов на новый год. Объемы сообщений от 200 символов. Оплата 0,2 долл за сообщ. ...

    Наполнение сайтов44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товаром

    Необходимо наполнить интернет-магазин товаром. Кол-во позиций - 100-150. Товар - мобильные телефоны (один производитель) Требования - качественно, с соблюдение всех современных требований (описание (рерайт), технические требования, теги, теги картинок). ...

    PrestaShop
    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внести 440 товаров в книжный интернет-магазин

    $35

    Книжный магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает не более 2-3 минут. В ближайшие дни будет еще подобная работа. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнения форума

    $100

    Необходимо наполнить форум о дизайне интерьере Указывайте Ваши цены за 1 сообщения не менее 100 символов Объем работы около большой

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад