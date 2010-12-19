Распознавание рецептов и размещение их на сайт

Здравствуйте. Нужен человек для распознавания в FineReader' e рецептов из эл. книги и постинг их на сайт.

В день нужно постить от 5 до 20 рецептов (обсуждаеться). Еще, при добавлении рецепта, в определенное поле нужно вбивать теги.. (вроди ключевых фраз)

За один рецептик - 2 р.

Процесс занимает совсем не много времени. Движок сайта DLE. Кто не пользовался, обьясню что и как, там все просто.