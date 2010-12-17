Внесение характеристик товаров

Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки ) , скачать- вставить фотку , вставить описание (с Яндекса)" для некоторых товаров есть уже готовый файл с фоткой и остальной информацией........

внесение 2000 позиций 1-10 дней = 70$

в случае удачного сотрудничества будут работа.

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