Описание товара интернет магазина

Нужен человек или группа людей по написанию статей о товарах. Т.е. я даю фотографию продукта - от Вас красивый "привлекающий" текст, описывающий почему стоит купить именно этот товар, именно у этого продавца, а не у бабушки на рынке. Работа будет прибавляться по мере развития проекта.