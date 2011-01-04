$100
Нужно с сайта (доска объявлений) "выдирать" некоторые объявления и вставлять их в другую доску объявлений (заполнять SQL базу). Интересуют цены и сроки
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно с сайта (доска объявлений) "выдирать" некоторые объявления и вставлять их в другую доску объявлений (заполнять SQL базу). Интересуют цены и сроки
Нужно с сайта (доска объявлений) "выдирать" некоторые объявления и вставлять их в другую доску объявлений (заполнять SQL базу). Интересуют цены и сроки
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