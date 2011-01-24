Удалённый обработчик фото - создание панорам

Требуется склейщик панорам. Мы даём Вам серию отснятых фотографий, полностью 360 градусов. Это может быть как внутри помешения, так и на улице. От Вас будет требоваться создать панораму из этих фотографий и отослать её нам. Работа будет сдельная.

ICQ: 645539