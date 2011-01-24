Удалённый обработчик фото - создание панорам

Разыскивается специалист(ка) по обработке фотографий в основном свадебных. Хотелось бы чтобы вы умели креативно мыслить и видеть, и из рава превратить любое фото в произведение исскуства)))!!! Соответственно было бы неплохо знание фотошопа, лайтрума и прочих конвертеров. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется склейщик панорам. Мы даём Вам серию отснятых фотографий, полностью 360 градусов. Это может быть как внутри помешения, так и на улице. От Вас будет требоваться создать панораму из этих фотографий и отослать её нам. Работа будет сдельная.
ICQ: 645539
- Похожие заказы
- Обработка фотографий46 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Периодически нужно качественно ретушировать фотки. Нужен человек, который регулярно в онлайн и не пропадает, а делает всё в срок. Весьма желательно сразу представить примеры работ и цену.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Задача - обработка свадебных фотографий: подтягивание и конвертация из RAW и ретушь 100 лучших фото, стилизация. Оплата 2000 за свадьбу. Поток заказов стабильный на сезон - 2-10 и более свадеб в месяц. При качественном ...Обработка фотографий20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по профессиональной обработке фотографий (фоторетушь, коллажи). Постоянный объем работы. Оплата по договоренности после просмотра Ваших работ. 8-916-3048702 Ирина [email protected]Обработка фотографий38 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен ретушер фотографий. При удачном сотрудничестве в этот раз, заказы будут каждый день. (мин 15 фото). Указывайте стоимость за фото. Будет тестовое задание обработка 1 фото.Обработка фотографий45 заявокЗакрыт13 лет назад
О КОМПАНИИ: Компания “Цифровая собственность” работает на международном рынке цифрового контента, имеет несколько успешных направлений бизнеса. Одним из ведущих направлений является продакшен-студия «PressFoto». «PressFoto» входит в ТОП-6 самых продаваемых стоковых авторов в ...Обработка фотографийнет заявокЗакрыт13 лет назад
Агентству фотоуслуг "Барбарис" требуются дизайнеры для конвертации файлов, художественной обработки фотографий, создания свадебных альбомов. Высокий профессиональный уровень, глубокие знания Photoshop, хороший вкус - обязательны! Возможна удаленная работа. Рассматриваются только письма с ссылками на портфолио. Резюме ...Обработка фотографий12 заявокЗакрыт13 лет назад
Ретушь студийных и репортажных фотографий (Photoshop, Lightroom), обработка, допечатная подготовкаОбработка фотографий65 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования к соискателю: Хороший вкус, чувство стиля, гармонии цветов. # Внимательность, глубокое знание Adobe Fotoshop, ответственность, Условия работы: * График работы: полный раб. день, сменный * Заработная плата по итогам ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт13 лет назад
В команду нужны безбашенные люди, увлеченные творчеством и искусством, любящие свою работу-специалисты по работе с растровой графикой. Необходимые навыки: цветокоррекция и ретуш изображений, веб-дизайн, чувство света и классических основ композиции. Работа творческая без особой привязки ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт13 лет назад