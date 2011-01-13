Требуется хороший ретушер свадебных фото

Задача - обработка свадебных фотографий: подтягивание и конвертация из RAW и ретушь 100 лучших фото, стилизация. Оплата 2000 за свадьбу.

Поток заказов стабильный на сезон - 2-10 и более свадеб в месяц. При качественном сотрудничестве возможно увеличение в большую сторону. Приветствуется креативность и профессионализм. Понимание технологий обработки RAW, а не тупо конвертация и подтягивание и стилизация в шопе. Это могут многие - требуется именно мастер.

Тестовое задание

http://files.mail.ru/90E7NM

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