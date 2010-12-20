Наполнение магазина

Нужен грамотный человек с опытом забивки товара на сайт ин-магазинов. Опыт по детским товарам и элактронике (телефоны ноуты и т.д)

Два разных сайта. Админка нет кат.

Товар заливать с прайсов предоставленных , описание по примеру happykid.biz инфа с рекомендованных ресурсов. Немного видоизменяется , то есть рерайт.

Так же залить фотографии примерно по 6 шт на товар. по детским и по 2 на электронику.

Возможно постоянное сотрудничество.