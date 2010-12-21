Обновлять раз в сутки сайт

Есть сайт на джумле.

1. Раз в сутки, только по будним дням, утром в 8-9 часов по Москве надо обновлять курсы валют. Брать с другого сайта. Занимает 3-4 минуты.

2. Раз в четверг утром обновлять афишу (кино, театры, спектакли и тд), занимает минут 40.

Обновлять надо постоянно.

Знание джумлы приветствуется, но не обязательно. Предоставлю подробное описание как выполнять.

Жду Ваших цен за месяц работы.