Обновлять раз в сутки сайт

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Закрыт21 заявка397 просмотров

Есть сайт на джумле.

1. Раз в сутки, только по будним дням, утром в 8-9 часов по Москве надо обновлять курсы валют. Брать с другого сайта. Занимает 3-4 минуты.

2. Раз в четверг утром обновлять афишу (кино, театры, спектакли и тд), занимает минут 40.

Обновлять надо постоянно.

Знание джумлы приветствуется, но не обязательно. Предоставлю подробное описание как выполнять.

Жду Ваших цен за месяц работы.

Joomla
14 лет назад
Cartman
Максим 
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Был
10 лет назад
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alinal
Ольга 
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$12
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alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад