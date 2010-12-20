Наполение информационно-развлекательного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок241 просмотр

Есть портал http://wosir.ua

Необходимо:

1) его регулярное каждодневное обновление (по всем рубрикам). Сколько часов в день потребуется на это и сколько людей?

2) продвижение портала, повышение посещаемости.

Просьба в заявке указывать ориентировочный бюджет в месяц по этим пунктам (особенной первый).

14 лет назад
nubrik
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров