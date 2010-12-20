Требуется ответственный опытный человек для наполнения интернет-магазина детской тематики на Virtuemart'е. Товаров много. Товары брать с рекомендованных ресурсов. Товарные статьи размещать с легким рерайтом. От 70 наименований в день.
Наполение информационно-развлекательного портала
Есть портал http://wosir.ua
Необходимо:
1) его регулярное каждодневное обновление (по всем рубрикам). Сколько часов в день потребуется на это и сколько людей?
2) продвижение портала, повышение посещаемости.
Просьба в заявке указывать ориентировочный бюджет в месяц по этим пунктам (особенной первый).
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