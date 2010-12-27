Внести 595 товаров в книжный интернет-магазин

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок503 просмотра

Книжный магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает не более 2-3 минут.

Удобнее будет работать с теми фрилансерами, у кого есть скайп, даже без голосового общения, хотя бы для переписки. Пишите также в личку.

14 лет назад
kust
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bandeross30
Владимир 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$45
3 дня
Проект успешно выполнен, Владимир - молодец. Поначалу он вносил позиции в каталог товаров не совсем так, как я хотел, но оперативно исправил свои недочеты. Потом разобрался, как нужно, - и процесс пошел замечательно. Я готов продолжать сотрудничество.
Хороший заказчик, подробно обьяснил задачу и оплатил сразу после проверки. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bandeross30
Владимир 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад