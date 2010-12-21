Требуется добавление сообщений на тематические форумы. 0,20$

Тематика нашего сайта - строительство домов, коттеджей, дач, бань.

Требования:

На каждый тематически подходящий форум разместить уникальное сообщение с ссылкой на наш сайт http://skorodom.com/ .

Сообщение должно быть о строительстве домов и т.д. смотрите наш сайт и наши услуги, текст сообщения не менее 50 СЛОВ.

В сообщении должно быть одно из ключевых слов:

Каркасные дома

Деревянные слова

Кирпичные дома

Дешевые дома

Строительство домов

Зодчий дом

Купить загородный дом

Купить деревянный дом

Заказать строительство дома

0,20$ за пост на тематическом форуме!

Важнейшие критерии (разные сообщения, уникальные сообщения, 1 ключевое слово в одном сообщении, ссылка на наш сайт с ключевого слова)

Жду ваши предложения по данному заданию.