Нужны 2 постера на форум о домашних животных. Пишите цены за 1 пост, предпочтение идёт на минимальные цены.
Добавление сообщений на тематические форумы
Требуется добавление сообщений на тематические форумы. 0,20$
Тематика нашего сайта - строительство домов, коттеджей, дач, бань.
Требования:
На каждый тематически подходящий форум разместить уникальное сообщение с ссылкой на наш сайт http://skorodom.com/ .
Сообщение должно быть о строительстве домов и т.д. смотрите наш сайт и наши услуги, текст сообщения не менее 50 СЛОВ.
В сообщении должно быть одно из ключевых слов:
Каркасные дома
Деревянные слова
Кирпичные дома
Дешевые дома
Строительство домов
Зодчий дом
Купить загородный дом
Купить деревянный дом
Заказать строительство дома
0,20$ за пост на тематическом форуме!
Важнейшие критерии (разные сообщения, уникальные сообщения, 1 ключевое слово в одном сообщении, ссылка на наш сайт с ключевого слова)
Жду ваши предложения по данному заданию.
Заявки фрилансеров
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