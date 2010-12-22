Публикация отзывов

Необходимо серфить сеть и оставлять сообщения в форумах, досках объявлений поддерживать дискуссии и т.п. При это надо вести список форумов, и иметь ссылки на них.

Более подробно в скайпе. Цена и срок обсуждаются после предварительного общения. Welcome!