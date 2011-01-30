Общение в темах групп Вконтакте и Майл.ру

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Завершен5 заявок334 просмотра

Тематика групп Внешний туризм для Казахстанцев.

Задача имитировать живое общение и обсуждение различных тем и проблем.

Требования:

- с одного аккаунта не более 10 постов в 3 три дня. Особых требований к постам нет, они должны быть естественными.

- постить в течении нескольких дней чтобы не сложилось впечатление как будто за один день все написали.

Дамы и Господа фрилансеры, ваши предложения.

14 лет назад
Mkostello
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

IrynaSr
Ирина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$200
90 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

IrynaSr
Ирина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад