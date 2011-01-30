Общение в темах групп Вконтакте и Майл.ру

Тематика групп Внешний туризм для Казахстанцев.

Задача имитировать живое общение и обсуждение различных тем и проблем.

Требования:

- с одного аккаунта не более 10 постов в 3 три дня. Особых требований к постам нет, они должны быть естественными.

- постить в течении нескольких дней чтобы не сложилось впечатление как будто за один день все написали.

Дамы и Господа фрилансеры, ваши предложения.