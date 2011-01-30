Нужны 2 постера на форум о домашних животных. Пишите цены за 1 пост, предпочтение идёт на минимальные цены.
Общение в темах групп Вконтакте и Майл.ру
Тематика групп Внешний туризм для Казахстанцев.
Задача имитировать живое общение и обсуждение различных тем и проблем.
Требования:
- с одного аккаунта не более 10 постов в 3 три дня. Особых требований к постам нет, они должны быть естественными.
- постить в течении нескольких дней чтобы не сложилось впечатление как будто за один день все написали.
Дамы и Господа фрилансеры, ваши предложения.
Выбранный исполнитель
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