IrynaSr

Ирина IrynaSr

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Тексты со смыслом.Копирайтинг,рерайтинг,текстовое наполнение сайтов,блогов

Несмотря на небольшой опыт работы в данной сфере, однако обладая определенным жизненным опытом и широким кругозором, приправленными умением придавать мыслям осязаемую форму, надеюсь быть полезной за разумную плату, не отягощенную богатым портфолио, в следующих сферах:

- копирайтинг

- рерайтинг

- уникальные статьи

- текстовое наполнение сайтов, блогов

Мой девиз - тексты со смыслом приносят пользу!

Отзывы заказчиков

Mkostello
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Общение в темах групп Вконтакте и Майл.ру
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга