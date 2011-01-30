Тексты со смыслом.Копирайтинг,рерайтинг,текстовое наполнение сайтов,блогов

Несмотря на небольшой опыт работы в данной сфере, однако обладая определенным жизненным опытом и широким кругозором, приправленными умением придавать мыслям осязаемую форму, надеюсь быть полезной за разумную плату, не отягощенную богатым портфолио, в следующих сферах:

- копирайтинг

- рерайтинг

- уникальные статьи

- текстовое наполнение сайтов, блогов

Мой девиз - тексты со смыслом приносят пользу!