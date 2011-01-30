Тексты со смыслом.Копирайтинг,рерайтинг,текстовое наполнение сайтов,блогов
Несмотря на небольшой опыт работы в данной сфере, однако обладая определенным жизненным опытом и широким кругозором, приправленными умением придавать мыслям осязаемую форму, надеюсь быть полезной за разумную плату, не отягощенную богатым портфолио, в следующих сферах:
- копирайтинг
- рерайтинг
- уникальные статьи
- текстовое наполнение сайтов, блогов
Мой девиз - тексты со смыслом приносят пользу!
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
нет отзывов
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от 1 дня
нет рейтинга