Комментарии в блогах и соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок289 просмотров

Сайт молодежной общественной организации, кроссппостинг статей идет на 5 блогов + facebook и vkontakte

под статьями (в блогах и fc, vk) надо пооставлять комментарии. можно и по одному небольшому пердложению, но чтоб в тему было.

комментарии типо "э-э-э... круто!...." или "прикольно!" будут удаляться и не принимаются.

оплата 1$- 8 комментов

на одного человека максимум 4-5$

возможно что после нового года начальство продолжит споннсирование кросспостинга и тогда это будет не разовая работа, а периодичная.

на сейчас в идеале надо 7-10 человек.

пишите, оставляйте заявки.

14 лет назад
mslaud
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$6
1 день
Все сделано в срок. качеством выполнения удовлетворен. на 100% как договаривались.
Очень понравилось работать с заказчиком. Четкое ТЗ, все время на связи. Оплата сразу же по завершении работы. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Child_Che
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$6
2 дня
Все сделано в срок. качеством выполнения удовлетворен. на 100% как договаривались. претензий нет.
milkashokolad74
Карина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$6
2 дня
Все сделано в срок. качеством выполнения удовлетворен. на 100% как договаривались. Рекомендую.
Отличный заказчик! Моментальная оплата.Заплатил даже больше чем договаривались. Спасибо!Рекомендую.
deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$6
2 дня
Все сделано в срок. качеством выполнения удовлетворен. на 100% как договаривались.
Александр - отличный заказчик. Понравилось работать над его проектом - четко поставленная интересная задача. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
Child_Che
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
milkashokolad74
Карина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад