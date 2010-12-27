Комментарии в блогах и соц. сетях

Сайт молодежной общественной организации, кроссппостинг статей идет на 5 блогов + facebook и vkontakte

под статьями (в блогах и fc, vk) надо пооставлять комментарии. можно и по одному небольшому пердложению, но чтоб в тему было.

комментарии типо "э-э-э... круто!...." или "прикольно!" будут удаляться и не принимаются.

оплата 1$- 8 комментов

на одного человека максимум 4-5$

возможно что после нового года начальство продолжит споннсирование кросспостинга и тогда это будет не разовая работа, а периодичная.

на сейчас в идеале надо 7-10 человек.

пишите, оставляйте заявки.