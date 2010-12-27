Качество + Ответственность + Творческий подход = Успешный результат

Студентка 4го курса экономического ВУЗа. Специальность: банковское дело. Имею диплом по специальности "Оператор компьютерного набора".

Пишу работы на любые экономические тематики, возможно также написание работ по другим предметам (психологии, социологии, экологии, статистике, математике и др.) без сильного углубления в специализированные области знаний. Создаю презентации в MS Power Point по выполненным работам или по предоставленным данным.

Выполняю услуги по контент-менеджменту.

Высокое качество работ гарантирую. Работы пишу как на русском так и на украинском языке.

Работаю в творческих направлениях - стихи, слоганы, поздравления.