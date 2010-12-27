Child_Che

Александра Child_Che

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Качество + Ответственность + Творческий подход = Успешный результат

Студентка 4го курса экономического ВУЗа. Специальность: банковское дело. Имею диплом по специальности "Оператор компьютерного набора".

Пишу работы на любые экономические тематики, возможно также написание работ по другим предметам (психологии, социологии, экологии, статистике, математике и др.) без сильного углубления в специализированные области знаний. Создаю презентации в MS Power Point по выполненным работам или по предоставленным данным.

Выполняю услуги по контент-менеджменту.

Высокое качество работ гарантирую. Работы пишу как на русском так и на украинском языке.

Работаю в творческих направлениях - стихи, слоганы, поздравления.

Отзывы заказчиков

mslaud
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Комментарии в блогах и соц. сетях
Все сделано в срок. качеством выполнения удовлетворен. на 100% как договаривались. претензий нет.