Качество + Ответственность + Творческий подход = Успешный результат
Студентка 4го курса экономического ВУЗа. Специальность: банковское дело. Имею диплом по специальности "Оператор компьютерного набора".
Пишу работы на любые экономические тематики, возможно также написание работ по другим предметам (психологии, социологии, экологии, статистике, математике и др.) без сильного углубления в специализированные области знаний. Создаю презентации в MS Power Point по выполненным работам или по предоставленным данным.
Выполняю услуги по контент-менеджменту.
Высокое качество работ гарантирую. Работы пишу как на русском так и на украинском языке.
Работаю в творческих направлениях - стихи, слоганы, поздравления.
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
14 лет назад
Все сделано в срок. качеством выполнения удовлетворен. на 100% как договаривались. претензий нет.