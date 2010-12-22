Нужны 2 постера на форум о домашних животных. Пишите цены за 1 пост, предпочтение идёт на минимальные цены.
Комментарии на сайт
На сайт delfi.ua требуется добавлять комментарии
в рубрики Спорт, Шоу-биз, Авто, woman
в день по 30 в каждую рубрику
стоимость одного комментария 25 копеек (украинских)
Начинать можно с сегодняшнего дня
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт молодежной общественной организации, кроссппостинг статей идет на 5 блогов + facebook и vkontakte под статьями (в блогах и fc, vk) надо пооставлять комментарии. можно и по одному небольшому пердложению, но чтоб в ...Наполнение сайтов4 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно: 1. На основании статей и презентаций написать уникальный продающий описательный текст. Предмет - продажа компанией пневмоинструмента. Есть статьи на эту тему и презентации - их вышлю, но текст должен быть абсолютно ...Завершен14 лет назад
- $1000
Требуется добавление сообщений на тематические форумы. 0,20$ Тематика нашего сайта - строительство домов, коттеджей, дач, бань. Требования: На каждый тематически подходящий форум разместить уникальное сообщение с ссылкой на наш сайт ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на джумле. 1. Раз в сутки, только по будним дням, утром в 8-9 часов по Москве надо обновлять курсы валют. Брать с другого сайта. Занимает 3-4 минуты. 2. ...Закрыт14 лет назад
- $45
Книжный магазин на нестандартной CMS, но все подробно покажу, откуда копировать товары и как это делать. Добавление одной товарной позиции занимает не более 2-3 минут. Удобнее будет работать с теми фрилансерами, ...Завершен14 лет назад
Есть портал http://wosir.ua Необходимо: 1) его регулярное каждодневное обновление (по всем рубрикам). Сколько часов в день потребуется на это и сколько людей? 2) продвижение портала, повышение посещаемости. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется ответственный опытный человек для наполнения интернет-магазина детской тематики на Virtuemart'е. Товаров много. Товары брать с рекомендованных ресурсов. Товарные статьи размещать с легким рерайтом. От 70 наименований в день.Закрыт14 лет назад
Добавление на сайт порядка 1000 позиций. Один-два источника, в большинстве без редактирования фото. Движок - JoomlaЗавершен14 лет назад
- $100
Простой копипаст, ничего сложного. Откуда брать информацию я дам. Стоимость одной позиции - 0,05WMZ. Обращаться только тем, кто работал с виртумартом, чтобы не объяснять весь процесс заполнения с нуля.Завершен14 лет назад