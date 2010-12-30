Требуется наполнение форума автомобильной тематики. Необходимы вдумчивые адекватные дискуссии по теме.
Ручная рассылка приглашений на семинар
Ручная рассылка приглашений организациям на семинар
Необходимо найти организации в интернет и послать приглашения через заполнение формы сайта или e-mail, указанного на сайте
Как находить организации в интернет я напишу подробно
Также будет подробная инструкция, что писать в приглашении
Оплата
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Рубли вебмани или Яндекс.Деньги
За каждую заявку, которая придет с Вашего приглашения оплата 50 рублей
Если сделаете нормальные приглашения, то минимум, придет 10 заявок по моим оценкам - это минимум
Адрес Вам предоставлю, с которого необходимо сделать рассылку приглашений
Семинар бесплатный, поэтому, если реально сделаете рассылку, то выход будет большой
К сожалению, не могу заплатить за кол-во рассылок, так как нет механизма оценки кол-ва рассылок, которые Вы сделаете, поэтому могу оценить работу только по поступлению заявки
Заявки клиенты заполняют через форму на сайте.
Контроль поступления можно осуществить через администратора сайта - занимается отдельно администрированием девушка.
Сразу ставьте срок исполнения и сумму 100 рублей
Напишите, когда сможете приступить к работе
Спасибо за участие в тендере
P.S. Информация о семинаре http://dcnt.ru/?p=4744
Выбранный исполнитель
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