Ручная рассылка приглашений на семинар

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Завершен2 заявки225 просмотров

Ручная рассылка приглашений организациям на семинар

Необходимо найти организации в интернет и послать приглашения через заполнение формы сайта или e-mail, указанного на сайте

Как находить организации в интернет я напишу подробно

Также будет подробная инструкция, что писать в приглашении

Оплата

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Рубли вебмани или Яндекс.Деньги

За каждую заявку, которая придет с Вашего приглашения оплата 50 рублей

Если сделаете нормальные приглашения, то минимум, придет 10 заявок по моим оценкам - это минимум

Адрес Вам предоставлю, с которого необходимо сделать рассылку приглашений

Семинар бесплатный, поэтому, если реально сделаете рассылку, то выход будет большой

К сожалению, не могу заплатить за кол-во рассылок, так как нет механизма оценки кол-ва рассылок, которые Вы сделаете, поэтому могу оценить работу только по поступлению заявки

Заявки клиенты заполняют через форму на сайте.

Контроль поступления можно осуществить через администратора сайта - занимается отдельно администрированием девушка.

Сразу ставьте срок исполнения и сумму 100 рублей

Напишите, когда сможете приступить к работе

Спасибо за участие в тендере

P.S. Информация о семинаре http://dcnt.ru/?p=4744

14 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Elanita
Рожок 
51 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Светлана, отлично справилась с работой. Спасибо и с наступающим Новым Годом. Надеюсь на продолжение сотрудничества в новом году !!!
Очень приятно работать. Задание подробное и понятное, Дмитрий всегда на связи, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

Elanita
Рожок 
51 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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