Заполнение каталога товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок425 просмотров

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Требуется наполнить сайт-каталог для торговой компании. Тематика - производственно-техническое оборудование. Контент могу предоставить, либо возложить добычу оного на ваши плечи (разница, само собой, в цене :)) Стоимость обсудим лично, в случае взаимной симпатии. При успешном итоге сотрудничества гарантирую постоянные заказы.

14 лет назад
Freza
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

job2010
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

job2010
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад