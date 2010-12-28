Скопировать анкеты на сайт знакомств

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Завершен5 заявок199 просмотров

Оплата на вебмани.

нужно создать женские анкеты с заполненным профилем с фото. 100штук

оплата по договору.

срок 1 день

14 лет назад
NADOLGO
Маринс 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

akkapul
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сергей как исполнитель показал себя с лучшей стороны. все сделал в срок, качественно и не дорого. рекомендую всем.
От сотрудничесва с данным заказчиком остались только положительные эмоции. Чёткое задание, реальные сроки, решение возникающих в процессе работы ньюансов онлайн, моментальная оплата. Очень рад сотрудничеством, продолжаю и дальше с ним работать. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

akkapul
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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