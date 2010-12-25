Требуется наполнение форума автомобильной тематики. Необходимы вдумчивые адекватные дискуссии по теме.
Забить около 800 товаров в инет-маг сантехники
Интернет-магазин сантехники (движок - ShopCMS).
Нужно наполнить товарными позициями - всего около 800 позиций.
Откуда брать информацию (фото, описания и цены) для наполнения - подробно расскажу и покажу.
НЮАНС - нужно будет добавлять только отсутствующие товарные позиции, а не все подряд.
СРОЧНОСТЬ наполнения - НЕТ.
Нужна не срочность, а качество. Можно добавлять определенное кол-во товарных позиций в сутки - договоримся.
P.S. Предпочтение исполнителям знакомым с ShopCMS и направлением инет-магазина.
Выбранный исполнитель
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