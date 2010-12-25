Забить около 800 товаров в инет-маг сантехники

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Закрыт28 заявок496 просмотров

Интернет-магазин сантехники (движок - ShopCMS).

Нужно наполнить товарными позициями - всего около 800 позиций.

Откуда брать информацию (фото, описания и цены) для наполнения - подробно расскажу и покажу.

НЮАНС - нужно будет добавлять только отсутствующие товарные позиции, а не все подряд.

СРОЧНОСТЬ наполнения - НЕТ.

Нужна не срочность, а качество. Можно добавлять определенное кол-во товарных позиций в сутки - договоримся.

P.S. Предпочтение исполнителям знакомым с ShopCMS и направлением инет-магазина.

14 лет назад
Alex_Web
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

night_artur_88
Артур 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

night_artur_88
Артур 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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