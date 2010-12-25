Задание для начинающих контент-менеджеров. Потому как бюджет не большой и выбор будет в сторону максимально минимальной цене.

Есть доска объявлений одного города ее нужно наполнить объявлениями. ( покамест одну всего их пять )

Форма подачи объявлений удобная ( на время добавления объявлений отключу капчу).

Откуда брать объявления предоставлю. Но объявления нужно слегка рерайтить.

Предлагайте ваши цены:

За 1 объявления

За 10 объявления

За 30 объявления

За 50 объявления

За 100 объявления

Не интересует цена за количество знаков!!! ( заявки не рассматриваю )

Интересует за определенное количество объявленные!

Отдам задания тому кто предложит наименьшую цену.